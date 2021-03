Jujutsu Kaisen: Tite Kubo di Bleach rivela il suo momento preferito della serie

Abbiamo discusso delle capacità di Yuta e Rika di Jujutsu Kaisen, opera che sta riscuotendo un successo sempre maggiore in Giappone. Anche Tite Kubo ha ammesso di essere un fan, rivelando anche quale momento è il suo preferito.

Il famoso mangaka responsabile di Bleach e Burn The Witch ha partecipato ad una intervista insieme a Gege Akutami, che è stata tradotta dal sito edomonogatari. Una delle domande riguarda quale momento della serie ha colpito di più Tite Kubo, che ha risposto così: "Siccome il manga non si è ancora concluso, credo che la scena migliore debba ancora arrivare. Ma se dovessi scegliere tra i capitoli già disponibili direi che è la frase di Junpei Yoshino, non credi che la prima persona ad aver detto che l'opposto dell'amore è l'indifferenza, sia finita all'inferno?".

L'autore ha poi spiegato il motivo dietro a questa scelta: "È la frase che mi ha colpito di più. Alcune delle citazioni che fai e il modo in cui le presenti, mi sono familiari. Provo una certa affinità per Jujutsu Kaisen quando lo leggo ogni settimana". Siete d'accordo con Tite Kubo? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, inoltre sono disponibili per l'acquisto gli occhiali indossati da Gojo e Nanami in Jujutsu Kaisen.