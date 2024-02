Jujutsu Kaisen, Toji Fushiguro aveva ragione nel temere QUELLA morte?

Dopo i recenti eventi del capitolo 249, si teme il ritorno di un vecchio villain di Jujutsu Kaisen, che potrebbe scombussolare la situazione e allontanare ancora un po' il finale dell'opera. Nel frattempo, sono arrivate conferme sulla pericolosità di una morte illustre. Attenzione, seguono spoiler su Jujutsu Kaisen!

Durante l'arco dell'Hidden Inventory, a Toji Fushiguro, il Killer degli Stregoni, era stata affidata una missione: uccidere Riko Amanai, il Ricettacolo del Plasma Stellare. Pe farlo, aveva bisogno di mettere prima fuori gioco Satoru Gojo e Suguru Geto, incaricati, all'epoca, di proteggere la ragazza.

Pur sembrando impossibile, Toji riuscì a portare a termine la missione, uccidendo Riko e infliggendo una delle morti più brutali di Jujutsu Kaisen a Gojo. Fu capace di mettere fuori gioco anche Geto, ma lo risparmiò, per paura di scoprire cosa sarebbe successo dopo la dipartita di uno stregone in grado di assorbire gli Spiriti Maledetti.

Tornando agli eventi recenti del manga, il capitolo 243 ha dimostrato che Toji ci aveva visto giusto in merito a Geto. Infatti, dopo la decapitazione di Kenjaku - che aveva posseduto il corpo di Geto - ad opera di Yuta, gli Spiriti Maledetti che aveva assorbito si sono scatenati in una serie di attacchi furiosi che, fortunatamente, sono stati fermati dallo stesso Yuta, prima che diventassero un problema.

È chiaro che, all'epoca, gli Spiriti Maledetti in possesso di Geto fosse più deboli e Toji avrebbe potuto sopraffarli, ma la situazione in cui si è trovato Yuta ha confermato comunque, una volta per tutte, che l'abilità di assorbire Spiriti è un'arma a doppio taglio che può mettere in pericolo i propri compagni.

Se Toji avesse ucciso Geto, inoltre, molti degli eventi attuali di Jujutsu Kaisen non avrebbero avuto luogo e magari sarebbe stato anche un bene. Intanto, arrivano i primi spoiler di Jujutsu Kaisen 250 e non vediamo l'ora di scoprire come si concluderà la battaglia finale del manga.