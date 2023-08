Jujutsu Kaisen, Toji, Rika e altri: i migliori personaggi introdotti dalla Stagione 2

Il quinto episodio di Jujutsu Kaisen 2 ha chiuso la prima parte della stagione, che prossimamente tornerà nel presente con l'adattamento di uno dei migliori archi narrativi di tutta l'opera scritta da Gege Akutami. In attesa di vivere gli eventi dell'Incidente di Shibuya, ecco i 10 migliori personaggi dell'Hidden Inventory Arc di Jujutsu Kaisen.

Sebbene il meglio debba ancora venire, Jujutsu Kaisen 2 ha già convinto gli spettatori. L'arco del Passato di Gojo ha infatti permesso al fandom di conoscere un lato inedito dello Stregone più Forte, non ancora nel pieno delle sue abilità, e di vivere l'intimità del rapporto d'amicizia con Suguru Geto, in precedenza conosciuto come un cattivo spietato. In questa saga vengono tuttavia molti altri personaggi fondamentali, ecco i migliori.

Misato Kuroi dovrebbe essere solo una governante per Riko Amanai, ma il suo rapporto con la ragazza designata per essere il sacrificio per il Sommo Tengen è molto più simile a quello di una mamma con una figlia. Il loro rapporto è uno degli aspetti più commoventi dell'Hidden Inventory Arc.

Sebbene appaia per pochissime scene, Yuki Tsukumo è stata rilevante per il cambiamento di Suguru Geto. Yuki è una Stregona che non si allinea con gli ideali del Jujutsu High, uno spirito libero che agisce senza patemi. La conversazione che sostiene con Geto sarà un punto di svolta per la vita dello Stregone.

Riko Amanai è un personaggio centrale per i primi episodi di Jujutsu Kaisen 2. Sin dalla nascita la ragazza è cresciuta nella convinzione di essere un semplice recipiente per Tengen, ma è il periodo passato con Gojo e Geto a permetterle di cogliere il senso e l'importanza della vita.

Mei Mei tecnicamente fa il suo debutto sia nella Stagione 1 che nel film Jujutsu Kaisen 0, ma nella seconda stagione la vediamo durante il periodo scolastico. Mei Mei era già una Stregona fortissima, attaccata al denaro e soprattutto geniale nelle strategie d'approccio al combattimento.

Il miglior personaggio di Jujutsu Kaisen 2 è Toji Fushiguro, tralasciando Gojo e Geto. Toji non possiede energia maledetta e ciò lo rende il nemico naturale degli Stregoni. Egli lavora esclusivamente per torna conto personale, ma di fronte a Gojo rinuncia ai suoi ideali per dimostrare la sua superiorità. Toji è anche il padre di Megumi e pur non avendolo cresciuto direttamente chiede a Satoru di non lasciarlo nelle mani del Clan Zenin.