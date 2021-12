Da Tokyo Revengers a Jujutsu Kaisen: I manga più seguiti di dicembre 2021

Il 2021 è stato un anno particolarmente importante per il il settore dei manga, che nonostante abbia dovuto fare i conti, come molti altri, con le norme derivate dalla pandemia, è riuscito ad ottenere ottimi risultati, legati soprattutto a opere diventate celebri e seguite in tutto il mondo come Jujutsu Kaisen e Demon Slayer.

Dopo il nostro speciale dedicato ai migliori manga del 2021, è stata diffusa da Oricon la lista dei volumi più venduti nel mese di dicembre, la quale ci permette di avere una visione d'insieme di come si sia concluso quest'anno, almeno per quanto riguarda i manga.

Dalle chart condivise sui social dalla pagina WSJ Oricon, che trovate in calce, si nota come ONE PIECE di Eiichiro Oda riesca a rimanere in vetta alle classifiche. Il volume 101 dell'epopea piratesca ha infatti venduto più di 1 milione e mezzo di copie, seguito subito da Tokyo Revengers 25 e Jujutsu Kaisen 18, quest'ultimo è legato indubbiamente all'uscita nelle sale del film prequel, che ha aumentato le vendite del manga al 1000%. Sorprende vedere Dragon Ball Super al tredicesimo posto, superato dal discusso Record of Ragnarok e di gran lunga da Vita da Slime e Kaijy No. 8.

Analizzando invece i dati raccolti e suddivisi per serie, è interessante notare come Tokyo Revengers di Ken Wakui sia stata capace di superare ONE PIECE di quasi 200 mila copie. Jujutsu Kaisen di Gege Akutami è riuscito comunque a posizionarsi terzo con 1,4 milioni di volumi diffusi, lasciando poi spazio a Kaiju No. 8 con 675 mila copie. La quinta posizione sorprende in quanto la serie in questione si è conclusa nel dicembre del 2020, ma ha continuato a rimanere tra le più vendute grazie al successo ottenuto dal lungometraggio animato, si tratta di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ideato da Koyohary Gotoge. Cosa ne pensate di questi risultati? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.