Jujutsu Kaisen: i top 5 studenti più forti della scuola alla fine della prima stagione

La prima stagione di Jujutsu Kaisen è stata molto apprezzata e ci ha portato a conoscere il mondo di Gege Akutami fatto di stregoni e maledizioni. I personaggi inseriti sono già stati tanti e molti sono riusciti a mettersi ben in mostra facendo risaltare le proprie tecniche di combattimento e strategie.

Principalmente abbiamo visto in azione Yuji Itadori e i suoi compagni di scuola all'istituto di arti occulte di Tokyo, ma anche gli studenti della scuola di Kyoto hanno dimostrato il loro valore. Tra i 12 studenti mostrati durante la prima stagione di Jujutsu Kaisen - i 6 di Tokyo e i 6 di Kyoto - quali sono i migliori cinque? Creiamo questa classifica di Jujutsu Kaisen fermandoci però al valore dei personaggi al termine dei primi 24 episodi.

Al quinto posto c'è Noritoshi Kamo, lo studente al terzo anno della scuola di Kyoto che appartiene a una delle tre grandi famiglie. La sua magia del sangue è pericolosissima e variegata, anche se per usarla appropriatamente e contro nemici forti ha bisogno di molta preparazione.

In quarta posizione scegliamo il protagonista Yuji Itadori. Capacità fisiche e tecniche di alto livello, ma le sue arti malefiche sono ancora di basso spessore. La possibilità di usare il Lampo Nero in determinate occasioni lo rende tuttavia molto pericoloso.

In terza posizione un senpai del secondo anno, Toge Inumaki. La sua stregoneria vocale è unica per quello che si è visto finora e anch'essa permette molti utilizzi, anche se limitati dalla forza dell'avversario. Tuttavia anche se con dei forti contraccolpi, Inumaki può competere con avversari anche di livello superiore.

Si resta a Tokyo con la seconda posizione, assegnata a Megumi Fushiguro. Il coprotagonista di Jujutsu Kaisen ha delle ottime doti da evocatore di shikigami, con un arsenale offensivo molto vasto e, in più, è riuscito anche a utilizzare un suo dominio per quanto imperfetto nel finale della prima stagione dell'anime.

Infine in prima posizione c'è Aoi Todo, il più forte studente della scuola di Kyoto. Al terzo anno, Todo è tanto strano quanto potente. Le sue doti fisiche sono eccelse e in più possiede una stregoneria semplice quanto efficace, capace di mettere in crisi anche una maledizione potentissima senza problemi.

Manca naturalmente in classifica Yuta Okkotsu che vedremo in azione in Jujutsu Kaisen 0, film che arriverà a fine 2021.