Jujutsu Kaisen torna in pausa: le ultime informazioni sul manga di Gege Akutami

Da appena un paio di mesi, Jujutsu Kaisen è tornato dalla pausa piuttosto lunga che Gege Akutami aveva osservato tra giugno e luglio per il volere di Weekly Shonen Jump. Le condizioni di salute dell'autore avevano preoccupato la redazione che ha spinto per fargli riprendere fiato per un po'.

Il periodo è passato e quindi Gege Akutami è tornato all'opera sfornando capitoli uno dopo l'altro. L'ultima pubblicazione di Jujutsu Kaisen è il 160 disponibile su MangaPlus in varie lingue, mentre domenica prossima sarà il turno del capitolo 161. Dopodiché, però, ci sarà uno stop.

Le prime anticipazioni di Weekly Shonen Jump hanno infatti confermato che Jujutsu Kaisen sarà in pausa nel #45 della rivista, programmato per lunedì 11 ottobre. Ciò vuol dire che non ci sarà alcun capitolo su MangaPlus domenica 10 ottobre 2021. Stavolta però la pausa sarà breve: a differenza della scorsa volta, questa sarà più una pausa di routine come succede ad altri mangaka della rivista come Eiichiro Oda di ONE PIECE, Kohei Horikoshi di My Hero Academia o Yuki Tabata di Black Clover.

Negli ultimi anni infatti la rivista sta concedendo un po' di riposo ogni tanto ai suoi autori di punta per non sovraccaricarli di lavoro e ora anche Jujutsu Kaisen entrerà in modo stabile in questa routine. Non c'è quindi da preoccuparsi stavolta, a meno di nuovi annunci da parte della rivista.