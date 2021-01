Jujutsu Kaisen torna presto, mostrate in anticipo le nuovissime sigle dell'anime!

Jujutsu Kaisen torna domani su Crunchyroll Italia, e con l'inizio del secondo cour debutteranno anche le due nuovissime sigle dell'anime. Nel caso in cui non voleste aspettare, sarete felici di sapere che sia Opening che Ending Theme sono state mostrate in anticipo di 24 ore, seppure in bassa qualità.

L'ex sigla d'apertura "Kaikai Kitan" del cantautore giapponese EVE è stata sostituita da "Vivid Vice" della pop band Who-ya Extended (OP Psycho-Pass 3), in attività da appena un anno. Dall'altra parte, la meravigliosa sigla di chiusura Lost in Paradise di ALI e AKLO è stata sostituita da "Give it Back" dei Cö shu Nie (OP di Tokyo Ghoul:re, ED di The Promised Neverland), una vera e propria garanzia nel settore anime grazie alla meravigliosa voce di Miku Nakamura. In calce potete ascoltarle entrambe.

La sigla di chiusura è spoiler free, mentre l'Opening anticipa almeno un'importante battaglia che vedremo nel corso dei prossimi dieci episodi, quindi vi consigliamo di evitarla nel caso in cui non gradiste alcuna sorta di anticipazione. Vi ricordiamo che l'anime ci accompagnerà fino al prossimo 25 marzo, data di trasmissione del ventiquattresimo ed ultimo episodio.

E voi cosa ne pensate delle nuove sigle? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per consigliarvi di dare un'occhiata alla nostra recensione del primo cour di Jujutsu Kaisen.