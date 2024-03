Jujutsu Kaisen, anche LUI potrebbe tornare per combattere Sukuna?

Dopo i numerosi spoiler emersi in rete negli ultimi mesi, è stato chiesto ufficialmente di non pubblicare più leak sul manga di Jujutsu Kaisen, ormai prossimo alla conclusione. E, proprio in questa fase finale dell'opera, potrebbe esserci un inatteso ritorno sul campo di battaglia. Attenzione, seguiranno spoiler su Jujutsu Kaisen.

Come i lettori assidui sanno, nel capitolo 252 di Jujutsu Kaisen, c'è stato l'intervento provvidenziale di Maki Zen'in contro Sukuna. Purtroppo però, la potentissima combattente non si è presentata con i suoi compagni di sempre a supporto.

Tra gli assenti illustri, infatti, troviamo sia Panda che Toge Inumaki che hanno sempre formato un team formidabile insieme a Maki.

L'ultima volta che Toge è apparso in Jujutsu Kaisen risale all'assemblea degli stregoni, testimoni dello scontro tra Gojo e Sukuna, e il suo ritorno potrebbe influire sull'esito dello scontro con il Re delle Maledizioni.

Ricordiamo che Toge è uno stregone di Primo Livello in Jujutsu Kaisen dal carattere introverso, necessario per avere controllo sulla sua abilità principale: Discorso Maledetto. Questa tecnica obbliga i nemici ad obbedire a qualsiasi richiesta di Toge, ma il prezzo da pagare è proporzionato all'ordine che viene impartito. Non a caso, abbiamo persino visto Toge vomitare sangue in alcune circostanze ed è per questo motivo che porta sempre con sé uno spray per la tosse.

A differenza di Panda, ferito mortalmente da Kashimo, Toge sembra essere ancora in forze e non è da escludere che si aggiunga improvvisamente allo scontro con Sukuna, ma la domanda sorge spontanea: è davvero necessario il suo aiuto?

Non solo Yuta ha dimostrato di poter copiare le tecniche maledette altrui, ma quella di Toge dipende molto dalla salute dell'utilizzatore, quindi il suo contributo in battaglia sarebbe tutto da verificare per quanto, come detto in precedenza, il suo potere potrebbe essere molto utile.