Jujutsu Kaisen: LUI tornerà? Le teorie dei fan sull'illustrazione iniziale del volume 26

Manca poco all’uscita del volume 26 di Jujutsu Kaisen in Giappone, prevista per il 4 aprile 2024, ma come avviene di solito, nei giorni precedenti alla pubblicazione autori e case editrici rivelano in anticipo i contenuti extra, e l’illustrazione di presentazione del tankobon in questione sta facendo molto discutere i fan, alimentando teorie.

Attenzione su importanti spoiler riguardanti Jujutsu Kaisen, di cui trovate tutti i capitoli sulla piattaforma ufficiale di Shueisha MangaPlus.

Uno dei più grandi colpi di scena della serie è stata la morte di Satoru Gojo per mano di Sukuna, il Re Demone ormai tornato ad essere un’enorme minaccia dopo essersi liberato del corpo di Yuji Itadori e aver scelto come suo ospite Megumi. Nemmeno lo stregone migliore dell’attuale generazione ha potuto contrastare i poteri del villain. O almeno così sembrava fino alla diffusione dell’illustrazione iniziale del volume 26, che potete vedere in fondo alla pagina.

Gege Akutami ha voluto inserire un’immagine dedicata a Gojo, probabilmente in riferimento alla sua morte nel volume, ma il modo in cui ha deciso di raffigurare l’abile stregone sta facendo sorgere teorie su teorie sul suo ritorno. Infatti, l’autore ha rappresentato Gojo ponendo particolare attenzione alla resa dell’occhio destro sbarrato e al rendere la sua espressione molto sorpresa. Questi due dettagli hanno convinto i fan del ritorno dello stregone nella serie, e, di conseguenza, della falsità della sua morte come risultato dello scontro con Sukuna.

In conclusione, ecco gli spoiler sul capitolo 255, e un fantastico cosplay di Ryomen Sukuna in forma Heian. Dai commenti sotto l’immagine si evince la sicurezza con cui i lettori affermano che Gojo è ancora vivo. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.

