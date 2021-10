Jujutsu Kaisen: la totale superiorità di Sukuna nell'ultimo fedele cosplay di Kaz

Da ormai un paio di mesi si sente sempre più spesso parlare di Jujutsu Kaisen, il manga di Gege Akutami che ha conquistato le vette delle classifiche di vendita in Giappone, merito soprattutto di un adattamento televisivo a cura dello Studio MAPPA che ha dedicato alla produzione uno straordinario comparto tecnico.

Nonostante la serie non fuoriesca dagli stereotipi del genere, Jujutsu Kaisen ha brillato nella prima stagione grazie ad una trasposizione anime dinamica, divertente e ben realizzata a livello tecnico con animazioni e scene da cardiopalma. In attesa della seconda serie, che sicuramente arriverà nel prossimo futuro alla luce dei risultati, nel frattempo MAPPA sta limando gli ultimi dettagli per il debutto di Jujutsu Kaisen 0, il film prequel che arriverà sul grande schermo in Giappone a dicembre.

Al fianco dello studio, parallelamente, continuano le manifestazioni di creatività che i fan stanno dedicando alla serie quasi giornalmente tra illustrazioni e interpretazioni personali. A tal proposito, l'artista e cosplayer Kaz ha dedicato uno dei suoi ultimi cosplay a Sukuna, il micidiale demone che risiede in Yuji e che possiede un potere con pochi eguali tali persino da impaurire i più forti sciamani. Il suo straordinario lavoro, che potete ammirare in calce alla notizia, ha inevitabilmente riscosso un ottimo apprezzamento da parte della community che ha trovato l'interpretazione molto fedele al personaggio originale.

