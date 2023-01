Jujutsu Kaisen: il tragico destino di Gojo si ripeterà quando sarà libero?

Nel manga di Jujutsu Kaisen Yuji e Megumi stanno affrontando ancora il Culling Game, cercando di aggiungere regole che possano fermare il bagno di sangue voluto da Kenjaku. L’unico in grado di salvare la situazione sembrerebbe essere Gojo, ancora confinato nel regno della prigione, ma cosa accadrebbe se lo Stregone non facesse in tempo a tornare?

Dopotutto Kenjaku si sta avvicinando pericolosamente ad una nuova fase del suo piano per creare nuovi tipi di Spiriti Maledetti, una minaccia che nemmeno unendo le loro tecniche migliori i protagonisti riuscirebbero a fermare da soli. Grazie ai flashback, che verranno adattati anche nella seconda stagione dell’anime di MAPPA, si scoprono molti dettagli sul passato di Gojo. Dall’amicizia con Suguru Geto al tentativo di salvare Riko Amanai, gli anni alla Jujutsu High di Gojo sono stati segnati da pesanti perdite a livello personale, dovute principalmente a Toji Fushiguro.

Se Gojo non riuscisse a svincolarsi dalla prigione molto presto il suo tragico passato potrebbe ripetersi, considerando le terribili conseguenze che il piano di Kenjaku potrebbe avere sull’intero universo ideato da Gege Akutami. Se, e quando, Gojo tornerà finalmente libero si ritroverà a fare i conti con le morti di Nobara, Nanamim, Masamichi Yaga, e soprattutto a Maki Zenin, diventata quasi potente e feroce quanto Toji. Secondo voi come si svilupperà la situazione? Credete che Gojo riuscirà a tornare con un grande colpo di scena e a stravolgere i piani di Kenjaku? Ditecelo nei commenti.

