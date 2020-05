Jujutsu Kaisen: un trailer aggressivo presenta l'anime di MAPPA

Sono passati diversi mesi da quando su Weekly Shonen Jump fu annunciato un anime per Jujutsu Kaisen. Il manga di Gege Akutami ha ricevuto molti consensi in Giappone e pertanto ci sono molti fan ad attendere questa trasposizione, ma in questi mesi non si è saputo molto. Negli ultimi giorni però ci sono state tante notizie su Jujutsu Kaisen.

Dopo un'attesa molto lunga è stato annunciato che Jujutsu Kaisen sarebbe arrivato a ottobre 2020, ma insieme a questa rivelazione è stato confermato l'arrivo del primo trailer ufficiale. Dopo qualche teaser alla Jump Festa possiamo finalmente vedere in azione i combattenti dell'anime.

TOHO e lo studio MAPPA hanno rivelato il primo trailer di Jujutsu Kaisen della durata di un minuto e mezzo che potete osservare in alto. La prima parte si concentra sulla spiegazione degli amuleti e degli esorcisti che innescheranno gli eventi dei primi episodi e l'avventura di Yuji Itadora, il protagonista.

Confermato il tanto vociferato studio MAPPA, alla regia ci sarà Sunghoo Park che di recente ha lavorato su un altro prodotto dello studio, God of Highschool che arriverà in estate su Crunchyroll. Hiroshi Seko scrive e supervisiona le sceneggiature, Tadashi Hiramatsu si occupa del character design. Hiroaki Tsutsumi, Yoshimasa Terui e Arisa Okehazama sono i compositori scelti per le musiche.

Oltre ai doppiatori già annunciati, è stato rivelato che Junichi Suwabe si unirà al cast nel ruolo di Sukuna Ryomen. L'anime di Jujutsu Kaisen debutterà a ottobre 2020 ogni venerdì alle ore 25:25 (quindi il sabato mattina alle 1:25 ora giapponese) nel blocco Super Animeism di MBS e TBS. Essendo un anime notturno sarà quindi a tinte horror e più crudo della media. Chissà se questo basterà a renderlo l'erede di Demon Slayer.