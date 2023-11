Jujutsu Kaisen, un nuovo trailer festeggia Shibuya: la disperazione maledetta

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta affrontando l'avvincente arco narrativo dell'Incidente di Shibuya. A modo suo, anche il manga di Gege Akutami ha voluto celebrare questa meravigliosa saga a modo suo. Infatti, la Shueisha ha pubblicato un trailer molto speciale.

In questo video, disponibile alla visione all'interno dell'articolo, vengono mostrate alcune delle migliori scene dell'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya tratte dal manga di Gege Akutami. Tutto questo senza offrire alcun tipo di spoiler a chi attualmente sta seguendo la serie anime.

Per chi volesse cimentarsi nella lettura di Jujutsu Kaisen, ricordiamo che i manga sono disponibili gratuitamente sull'app Manga Plus, ma solo in lingua inglese. D'altro canto, la serie a fumetti è offerta in Italia attraverso la casa editrice Planet Manga e al momento offre 22 volumi su ventiquattro in totale.

Il recente episodio di Jujutsu Kaisen ha mostrato la mostruosità di Sukuna. Il Re delle Maledizioni, infatti, è tornato in scena, stupendo tutti gli spettatori. I fan sono letteralmente impazziti sui social e vi abbiamo condiviso alcune delle reazioni del pubblico proprio in quell'articolo.

Gli ultimi episodi di Jujutsu Kaisen hanno riunito Toji e Megumi: per gli spettatori era una delle scene più attese di questa nuova saga. Tuttavia, l'incontro non si è concluso com'è stato immaginato dai fan. Se non avete ancora visto l'episodio 16 della seconda stagione di JJK, attenzione agli spoiler!