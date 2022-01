Jujutsu Kaisen: i trailer del film hanno anticipato parte della seconda stagione?

L'ottima accoglienza che continua a ricevere il film Jujutsu Kaisen 0 sta facendo crescere l'interesse degli appassionati nei confronti della seconda stagione dell'anime. Sembrerebbe infatti che nell'ultimo trailer pubblicato per pubblicizzare ulteriormente la pellicola, siano stati anticipati dei momenti importanti che vedremo in futuro.

Sebbene lo studio MAPPA, che ha realizzato sia la prima stagione dell'anime che il lungometraggio animato, non abbia ancora comunicato nulla in via ufficiale, nel trailer pubblicato in data 7 gennaio 2022 alcuni frame hanno mostrato ciò che si colloca esattamente dopo l'arco narrativo del Death Painting Wob, ovvero gli eventi della giovinezza di Satoru Gojo.

Da molti considerato il miglior personaggio dell'intera opera ideata da Gege Akutami, il potente Stregone Gojo ha saputo conquistare immediatamente milioni di lettori e spettatori col suo carisma e l'atteggiamento amichevole avuto sin da subito nei confronti del protagonista Yuji Itadori. La pellicola Jujutsu Kaisen 0 ha permesso di conoscere anche altri lati di Gojo, lasciando in sospeso gran parte delle sue capacità combattive.

Per questo sarà sicuramente interessante vedere vicende precedenti a quanto narrato nel film, in particolare un'importante missione dove erano coinvolti Gojo, Suguru Seto e una ragazza che appare nel trailer. Avevate notato questa breve anticipazione? Siete curiosi di sapere di più su Gojo? Ditecelo con un commento qui sotto.