Jujutsu Kaisen: Anche i Transformers sono appassionati dell'anime dello studio MAPPA

Mentre aspettiamo le ultime novità riguardo la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, vi segnaliamo questo divertente video che rivela gli anime preferiti da Megatron, il famoso avversario dei Transformers.

In calce alla notizia potete vedere il filmato condiviso su Twitter dall'utente @wrxghxul lo scorso 18 agosto. Grazie al video scopriamo quindi che Megatron, presente nel parco degli Universal Studios Hollywood, è un fan appassionato de Le Bizzarre Avventure di JoJo e di Jujutsu Kaisen. I numerosi utenti della piattaforma social hanno subito iniziato a scherzare nei commenti di risposta al tweet, che ha anche ricevuto più di ventisettemila Mi Piace e quasi seimila condivisioni. La serie anime prodotta dallo studio MAPPA ha riscosso un notevole successo, diventando uno degli anime più visti del 2021, insieme ad un film prequel che ha incassato oltre 6 miliardi di yen.

Inoltre, nel catalogo di Crunchyroll è presente la versione doppiata in italiano dell'anime, pubblicata a partire da questa estate con cadenza settimanale e di cui sono attualmente disponibili i primi sei episodi su un totale di 26. Non resta che aspettare quindi le prossime settimane per scoprire altri dettagli della seconda stagione, nel frattempo vi segnaliamo questo nostro articolo dedicato agli adattamenti di Jujutsu Kaisen.