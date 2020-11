Jujutsu Kaisen: trasformatevi in Sukuna con la riproduzione in scala del suo dito

Con il recente arrivo della serie animata su Crunchyroll, Jujutsu Kaisen si è rivelato uno dei fenomeni di questa stagione autunnale. Lo stile unico dell'opera di Gege Akutami ha conquistato il pubblico, che grazie a questa figure da collezione può trasformarsi nel malvagio Sukuna.

Bandai Spirits, attraverso il marchio Tamashii Nations, ha presentato una particolare statua da collezione di Jujutsu Kaisen. Sorprendentemente la figure non ritrae alcun protagonista, ma bensì una delle dita in putrefazione di Sukuna, indiscusso "re delle maledizioni".

Lungo ben 12 centimetri, il dito di Sukuna è in scala 1:1 ed è realizzato in PVC. La figure è contenuta in uno splendido box da collezione, identico a quello trovato da Yuji nell'anime. Oltre che il dito in putrefazione, gli acquirenti troveranno al suo interno ben tre tatuaggi, identici a quelli presenti sul volto della maledizione di alto livelli.

I preordini per la replica verranno aperti a partire dal 6 novembre, mentre le vendite partiranno da marzo 2021. I fan che vorranno accaparrarsi questa figure, e di conseguenza i poteri di Sukuna, dovranno sborsare 2750 Yen, circa 22 euro al cambio attuale. Da pochi giorni, il quinto episodio di Jujutsu Kaisen è arrivato su Crunchyroll. Grazie al passatempo di una delle protagoniste, Jujutsu Kaisen incontra Super Smash Bros, videogioco targato Nintendo.