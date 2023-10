Jujutsu Kaisen: tutto sulle tre grandi famiglie di Stregoni e le loro tecniche

Nell'universo di Jujutsu Kaisen le famiglie di stregoni giocano un ruolo molto rilevante, e sono caratterizzate, un po’ come i clan in Naruto, da tecniche peculiari. Tra le famiglie più importanti, e potenti, si trovano i clan Kamo, Gojo e Zen’in, di cui conosciamo diversi membri. Andiamo ad approfondire la loro storia e le loro tecniche.

Iniziamo dal clan col minor numero di membri, ovvero la famiglia Gojo, di cui attualmente l’unico esponente è proprio Satoru, uno dei protagonisti della storia, nonché lo stregone più potente dell’opera di Akutami. Satoru è un lontano discendente di Sugawara Michizane, uno dei tre grandi Spiriti Vendicativi appartenenti all’era Heian. Come abbiamo imparato a conoscere nel corso della serie, Gojo ha ereditato la tecnica denominata Infinito, e anche la capacità Sei Occhi, con la quale riesce a rilevare l’energia maledetta e anche analizzare le tecniche degli altri.

La tecnica Infinito permette a Gojo di manipolare lo spazio, sia distorcendolo che rendendolo senza limiti. Questa capacità, già estremamente potente, si divide a sua volta in due estensioni: la Tecnica Maledetta Blu, che consiste nella creazione di una sfera di energia gravitazionale, e la Tecnica Maledetta Inversa: Rosso per creare una sfera di energia che al contrario respinge tutto ciò che ha intorno. Gojo, vista la sua grande padronanza dell’infinito, ha però creato una fusione tra le due, la Tecnica Viola, che porta alla creazione di una sfera d’energia distruttrice.

Passiamo ora al clan Kamo, di cui si conoscono Noritoshi e Kenjaku. La famiglia Kamo è caratterizzata dall’abilità innata della Manipolazione del Sangue, e ha una storia piuttosto travagliata. Noritoshi ne è infatti diventato il capo solo perché la moglie dell’allora leader non aveva partorito un figlio che avesse ereditato la tecnica. Andando più nel passato, però, la storia del clan si incupisce a causa di alcuni inquietanti esperimenti, fatti oltre un secolo prima da un antenato di Noritoshi, che hanno dato vita alla tecnica Grembo Maledetto: Dipinti della morte, e di conseguenza a Choso, Eso e Keichizu.

La Manipolazione del Sangue, come suggerisce il nome, consente agli utilizzatori di controllare il proprio sangue, trasformandolo magari in delle armi affilate con le quali ottenere un certo vantaggio in combattimento, soprattutto contro i demoni, molti dei quali si sono dimostrati deboli contro il sangue dei Kamo.

Concludiamo con la famiglia Zen’in, molto più selettiva ed elitaria delle altre due, dato che esclude direttamente membri che non sono in grado di usare il jujutsu. Abbiamo potuto vedere come Naobito tratta, in maniera dispregiativa, Mai e Maki per non essere abbastanza potenti. Questa propensione all’accettare solo chi è all’altezza di portare il cognome Zen’in ha portato a scontri interni. Attualmente sono circa una decina i membri conosciuti, e solo la metà sono stati propriamente introdotti nell’anime di MAPPA.

Per quanto concerne la capacità peculiare del clan Zen’in, stiamo parlando della tecnica delle Dieci Ombre, la stessa ereditata da Megumi Fushiguro, con la quale gli stregoni possono evocare dieci Shikigami diversi.

Per concludere, vi lasciamo agli spoiler sul capitolo 240 di Jujutsu Kaisen, e agli ultimi dati che pongono le vendite di Jujutsu Kaisen vicine a quelle di Bleach, uno dei vecchi Big Three di Shueisha.