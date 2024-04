Jujutsu Kaisen: tre tavole che esemplificano lo stile grafico di Gege Akutami

Alla base di ogni grande manga, shōnen o seinen che sia, figura sempre la qualità grafica dell'opera: un fattore che non è tanto da ritrovare nello spessore estetico esibito, quanto nella personalizzazione del segno. E le tre tavole di Jujutsu Kaisen che andremo qui ad analizzare si pongono come sintesi di tutti i linguaggi adottati da Gege Akutami.

Se c'è un elemento da cui potremmo rifrangere i discorsi relativi alle grammatiche su cui il mangaka ha fondato l'universo (narrativo, semantico ed espressivo) della sua opera, non possiamo che individuarlo nella democratizzazione della violenza: un fenomeno talmente totalizzante, nelle logiche stilistiche di Gege Akutami, da rompere i confini tra narrazione e rappresentazione, innervando sia il racconto che i tratti grafici con cui prende vita di registri viscerali e deliberatamente estetizzanti.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo le tre morti più brutali di Jujutsu Kaisen 2, ciò che rende incisive – e per adesso, coerenti – molte delle strategie estetiche delineate da Gege Akutami, è da individuare nella radicalità con cui l'autore persegue un abbattimento degli orizzonti semantici in cui rispettivamente si muovono gli antagonisti e gli “eroi”, di cui la democratizzazione dell'atto violento rappresenta, appunto, il catalizzatore. Nell'opera – come nella realtà – la morte non discrimina, e anche il personaggio dai valori più edificanti e positivi può andare incontro ad una fine drammatica, proprio perché ad un livello drammaturgico ed esistenziale è posizionato sullo stesso piano del villain. Un fattore che l'autore esalta ad elemento fondativo della tavola in cui Sukuna dà inizio all'obliterazione di Shibuya.

Qui il Re delle Maledizioni, inquadrato nella porzione inferiore dell'immagine mentre è impegnato ad evocare il dominio, fa convergere nella tavola gli elementi scenografici che compongono l'iconografia della mossa, alludendo all'avvento di un pericolo da cui nessuna figura potrà realmente astrarsi, nel caso in cui varcasse le soglie di questo orizzonte malefico. Agli occhi del mangaka, infatti, non c'è stregone, maledizione o umano, che possa respingere il richiamo diabolico della morte, proprio perché l'universo in cui sono calati è endemicamente corrotto dal suo interno, come se non ci fosse altra via alla cancellazione dei mali del mondo che non sia quella dell'opposizione brutale di forze. Un fenomeno, questo appena delineato, di cui il dominio di Sukuna si fa specchio e testamento metaforico, al punto da culminare, nella traduzione animata firmata MAPPA, in una delle quattro sequenze più folgoranti di Jujutsu Kaisen 2.

La seconda tavola su cui vogliamo qui focalizzare l'attenzione riguarda, invece, il protagonista, inquadrato mentre ogni suo lembo di pelle viene lacerato dal brutale attacco del villain. L'immagine in questione, frammentata secondo una tripartizione scenica che mostra, nella successione delle vignette, il processo di dolore esperito da Itadori, appare sì di per sé disturbante, ma soprattutto sintomatica delle strategie estetiche (e per estensione linguistiche) perseguite da Akutami in tutto il corso del manga. Tanto che anche se analizzata al di là del contesto in cui prende piede, tale immagine non perde nulla del grado di visceralità e di repellenza su cui basa ogni sua istanza.

La terza ed ultima tavola di cui vogliamo qui parlare, non assume rilevanza per il suo spessore espressivo, né tanto meno per la radicalità con cui cattura la sfera emozionale del lettore. Al contrario; ciò che rende così nevralgica la prima apparizione di Mahoraga durante l'arco dell'incidente di Shibuya è da individuare sia nella sua funzione catalizzatrice – cioè nella naturalezza con cui mette in moto tutto il percorso narrativo di Sukuna - sia nelle connessioni che questa tavola attiva con il cuore mitologico del manga.



Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa è successo a Mahoraga in Jujutsu Kaisen, l'iconico shikigami rappresenta il simbolo dei desideri atavici del villain e, insieme, il richiamo al passato mitologico delle maledizioni, al punto da segnare, con il suo avvento, l'approdo della narrazione ad una dimensione diversa, ancora più radicale e nefasta. Dove la posta in gioco, culminata – guarda caso – nel Culling Game, si alza drammaticamente, fino ad oscurare i destini di tutti coloro che finiscono per soccombere alle sue diaboliche regole: come accaduto prima al neutralizzatore dello spirito (cioè Gojo) e poi a colui che lo ha inizialmente evocato, ovvero Fushiguro.

