Jujutsu Kaisen è trend topic grazie al baseball: ecco i nuovi, superbi character design!

L'anime di Jujutsu Kaisen è ormai prossimo alla conclusione, con soli tre episodi a separarci dalla fine della prima stagione. Nonostante l'arco principale della Stagione 1 si sia ormai concluso, però, la serie è comunque riuscita a diventare trend topic in Giappone grazie all'ultimo episodio, ora disponibile anche su Crunchyroll Italia.

La puntata in questione ha mostrato le conseguenze dell'attacco di Hanami e, nella seconda metà, ha messo in scena un match di baseball tra due squadre. Per festeggiare l'episodio sono state condivise una serie di illustrazioni con protagonisti i personaggi principali, tutti ritratti con indosso la divisa di una delle squadre giapponesi più famose al mondo, i Tokyo Giants.

Il successo della serie non è più una sorpresa, e a questo punto non ci resta che attendere il via libera per la Stagione 2, che a quanto pare potrebbe essere annunciata già nel corso dell'Anime Japan 2021 in programma per l'ultimo weekend di marzo. Vi ricordiamo che nel corso dell'evento potrebbero persino essere condivise informazioni sul futuro dell'anime de L'Attacco dei Giganti e su Demon Slayer 2, quindi ricordatevi di tenere d'occhio le nostre pagine per scoprire in tempo reale tutte le novità.

E voi cosa ne pensate? Avete già visto la puntata? Fatecelo sapere con un commento! Per saperne di più sulla serie di MAPPA, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Jujutsu Kaisen, dove analizziamo pro e contro dell'adattamento animato.