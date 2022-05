Jujutsu Kaisen: è il turno di Panda nel capitolo 184, ora su Manga Plus

Nel capitolo 184 di Jujutsu Kaisen, disponibile sul sito e sull’applicazione Manga Plus, la breve parentesi dedicata a Kinji Hakari e al suo scontro con l’eccentrico mangaka Charles Bernard, lascia spazio alla disavventura di un altro dei protagonisti: Panda. Vediamo insieme cosa è successo nell’ultimo appuntamento del manga.

Prima di partecipare al Culling Game la squadra di Yuji aveva definito un piano d’azione, saltato nell’esatto momento in cui hanno attraversato i portali per entrare in gioco. Essere immediatamente divisi e teletrasportati in aree diverse ha creato non pochi problemi ai protagonisti, e nonostante Yuji sia riuscito a rintracciare Higuruma e a farsi donare 100 punti per aggiungere una regola, ora spetta a Panda stabilire un contatto con Kashimo Hajime.

Seguendo gli odori e affidandosi ai suoi sensi, Panda riesce ad individuare la posizione di Hajime, e prova ad avvicinarsi a lui cercando di sembrare un semplice animale. Hajime però chiede a Kogane se si tratti di un giocatore, e una volta scoperta la verità parte all’attacco. Panda comprende rapidamente quanto sia pericoloso il suo avversario soprattutto per la sua energia maledetta, come se fosse una corrente elettrica.

Panda sfrutta allora la Gorilla Mode, e l’Unblockable Drumming Beat, ma finisce per perdere il braccio destro, velocemente tagliato da Hajime. Alla domanda “dove è Sukuna?” Panda finisce per evocare sua sorella, e rimane brutalmente travolto da una tecnica di Kashimo.