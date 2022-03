Jujutsu Kaisen, ufficiale: presente un panel dell'opera all'Anime Japan

Jujutsu Kaisen è una delle opere più famose degli ultimi anni. Scritto e disegnato dal giovane Gege Akutami, il manga viene pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 2018, e ha attualmente raggiunto il capitolo 178. L'anime di Jujutsu Kaisen, prodotto da Studio MAPPA, ha ottenuto l'ennesimo riconoscimento di recente, confermandola qualità del prodotto.

Non solo la serie anime sta tagliando molti traguardi: il film prequel Jujutsu Kaisen 0 ha superato la soglia dei 10 miliardi di yen incassati al botteghino. Un successo importantissimo che galvanizza Studio MAPPA, fresco dell'annuncio della seconda stagione.

Jujutsu Kaisen quest'anno sarà ufficialmente presente all'Anime Japan, importantissima convention riguardante il mondo anime che si terrà dal 26 al 29 marzo. L'opera di Gege Akutami avrà un suo pannello accanto a quelli di Attack On Titan, Le Bizzarre Avventure di Jojo, Demon Slayer, Spy x Family e One Piece.

Nel panel di Jujutsu Kaisen, che verrà inaugurato sabato 26 marzo, saranno presenti i doppiatori Junya Enoki (Yuji Itadori), Yuma Uchida (Megumi Fushiguro), Asami Seto (Nobara Kugisaki) e Yuichi Makamura (Satoru Gojo) oltre ad altri membri del cast, che terranno uno speciale talk show. Verranno poi svelati nuovi dettagli sul gioco per smartphone "Jujutsu Kaisen Phantom Parade", disponibile al momento solo per la pre-registrazione.

Chissà cos'altro verrà annunciato, oltre alle notizie per il gioco mobile, riguardante la serie di Gege Akutami. Fan, tenetevi pronti: potremo anche avere notizie su Jujutsu Kaisen 2.