Jujutsu Kaisen, ufficiale: ogni puntata dell'anime includerà una scena post-credit inedita

L'adattamento anime di Jujutsu Kaisen ha fatto il suo debutto poche settimane fa, ed è già diventato uno dei più apprezzati della stagione autunnale. I fan del manga, nello specifico, sembrano aver apprezzato particolarmente il pacing dei primi episodi, e a quanto pare MAPPA non ha assolutamente intenzione di accelerare i tempi.

Secondo quanto affermato dall'autore Gege Akutami, infatti, non solo l'anime si prenderà tutto il tempo necessario per adattare nel migliore dei modi la storia originale, ma saranno persino aggiunte delle scene inedite subito dopo i titoli di coda di ogni episodio, in modo da approfondire maggiormente le relazioni tra i personaggi.

La puntata numero 3, intitolata "La ragazza d'acciaio", ha mostrato il primo di questi "corti" subito dopo la conclusione dello spettacolare Ending Theme. La scena in questione ha visto i quattro protagonisti impegnati in una simpatica discussione inerente il sushi. Dal quarto episodio in poi, ogni singola puntata includerà una scena originale, scritta dall'autore per l'occasione. In calce potete dare un'occhiata allo storyboard del primo corto.

Vi ricordiamo che Jujutsu Kaisen è disponibile su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano, e che le puntate vengono pubblicate ogni venerdì nella fascia serale. La prima stagione sarà composta da ben ventiquattro episodi.