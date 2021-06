Jujutsu Kaisen: Una cosplayer mostra il nuovo design di Maki

Continua il successo di Jujutsu Kaisen: il manga scritto e disegnato da Gege Akutami è una delle opere più famose degli ultimi anni, risultato evidente anche dal numero di fan art e cosplay dedicati ai protagonisti della serie. Una cosplayer ha quindi ricreato il nuovo look di Maki.

Come sapete, l'autore del manga ha deciso di prendersi una pausa a causa delle sue condizioni di salute, nonostante questo ha prima pubblicato una serie di capitoli che hanno cambiato profondamente il personaggio di Maki. Mentre Yuji e gli altri sono impegnati a prepararsi alle prossime sfide, Maki è diventata molto più forte e violenta, come potete vedere dal post di Instagram presente in calce alla notizia. La cosplayer @kuroosimps.cos ha infatti ricreato il design del personaggio, che ha i capelli più corti e una cicatrice che le copre parte del suo volto.

Il messaggio è stato accolto con entusiasmo dai numerosi fan di Jujutsu Kaisen, ha infatti ricevuto quasi duemila Mi Piace, mentre nei commenti in molti hanno voluto complimentarsi con la cosplayer per essere riuscita a ricreare la nuova Maki. Non resta che aspettare i prossimi volumi del manga per sapere come continuerà la sua storia, nel frattempo ecco un riassunto del capitolo 152 di Jujutsu Kaisen.