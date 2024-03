Jujutsu Kaisen, l'unione fa la forza negli spoiler del capitolo 255

Sconfiggere Ryomen Sukuna è apparso impossibile per tutti, persino per i più forti Stregoni del presente e del passato, e per alcuni outsider su cui gravavano pesanti aspettative. Il capitolo 255 di Jujutsu Kaisen proseguirà la battaglia dello Shinjuku Showdown Arc con un nuovo, teatrale scontro.

Nel capitolo 254 di Jujutsu Kaisen anche Kusakabe veniva sconfitto, lasciato in fin di vita da Sukuna per cercare di catturare Ui Ui. Il fratellino di Mei Mei, che dall'inizio della battaglia stava portando in salvo tutti gli Stregoni, è stato salvato dal tempestivo arrivo di Miguel, ma ora?

Gli spoiler di Jujutsu Kaisen 255 cominciano con un baldanzoso Miguel pronto a sfidare Sukuna. Non sarà solo, poiché al suo fianco vediamo Larue, altro ex del gruppo capeggiato da Geto. Un flashback ci riporta indietro a quando Yuta chiese aiuto a Miguel, che però declinò la partecipazione alla battaglia contro Sukuna. Ad aver convinto lo Stregone africano è stato proprio Larue.

Tornati al presente, Miguel e Larue notano che Sukuna non può attivare il proprio Dominio, le sue riserve di Energia Malefica sono ormai scarse e il suo cuore non è pienamente guarito. A quel punto, i due Stregoni cominciano la battaglia sfoderando le proprie Tecniche Maledette.

Jujutsu Kaisen sta subendo pesanti critiche e proprio come avevamo supposto, mentre il combattimento avanza Choso e Yuji tornano a combattere unendo le forze. Anche Maki riappare nello scontro, tagliando una delle braccia di Sukuna. Il Re delle Maledizioni, tuttavia, sferra il secondo Lampo Nero di fila verso Larue. Che abbia così riottenuto la Tecnica Maledetta Inversa?

