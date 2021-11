Jujutsu Kaisen, un utente immagina il ritorno in azione di Nobara

Il manga di Jujutsu Kaisen ha dato il via al suo nuovo arco con l'iscrizione di Yuji e Megumi al Culling Game, ma ci sono ancora molte domande persistenti e misteri derivanti dalle conseguenze dello spostamento dello status quo dopo lo Shibuya Incident.

Ci sono molti combattenti e alleati con uno status misterioso e i fan si chiedono se siano vivi o morti. Ssfortunatamente Nobara è al centro di tutto questo.

È passato un bel po' di tempo da quando abbiamo visto Nobara in azione durante l'Incidente di Shibuya, e sfortunatamente i suoi ultimi momenti sono stati abbastanza preoccupanti poiché non solo ha apparentemente perso la vita, ma è stata lasciata in uno stato di limbo che rende poco chiaro se sia ancora viva o meno.

Ma l'artista derinjaaaaaa su Twitter è diventato virale tra i fan per aver immaginato come sarebbe se Nobara tornasse nella serie e si riunisse con Yuji e Megumi nello stesso modo in cui Yuji ha cercato di riunirsi a loro in passato. Potete vedere l'immagine in fondo alla notizia.

Quando Yuji è stato creduto morto, si è riunito a Megumi e Nobara all'inizio dell'evento di scambio con l'istituto di Kyoto e ha cercato di mettere in gioco tutta la sua teatralità e stile per annunciare il suo "ritorno in vita" grazie anche all'aiuto di Gojo. Non è andata molto bene per lui, ma è difficile immaginare che un ricongiungimento con Nobara in queste circostanze non sarebbe una grande festa per Yuji.

Sfortunatamente, è incredibilmente poco chiaro se Nobara sia viva o morta. La serie stessa ha fatto finta di niente a proposito delle sue condizioni, e l'ultima volta che abbiamo sentito parlare di lei, è stata quando sono riusciti a trarla in salvo all'ultimo momento. Ma è stato proprio il modo in cui è stata salvata a suscitare qualche perplessità, in quanto viene detto che potrebbe essere troppo tardi per lei ed è probabile che le ferite non si siano chiuse in tempo.

Non è chiaro se tornerà o meno in azione durante il caos del Culling Game, ma sembra che i fan siano disposti ad aspettare tutto il tempo necessario per avere una risposta definitiva in un modo o nell'altro.Sicuramente non la abbiamo vista nell'ultimo trailer di Jujutsu Kaisen 0 e non la vedremo nemmeno nel film completo, visto che è un prequel. Vi ricordiamo che potete leggere il manga di Jujutsu Kaisen su Manga Plus.

Ma voi cosa ne pensate? Sperate che Nobara faccia presto ritorno in Jujutsu Kaisen? Pensate che sia uscita viva dall'incidente di Shibuya? Fateci sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti. In ultimo vi lasciamo con un cosplay a tema Jujutsu Kaisen proprio con protagonista la nostra Nobara.