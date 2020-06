Da Jujutsu Kaisen a Uzumaki, quali saranno i franchise principali del futuro degli anime?

Diversi anime di successo, come The Promised Neverland, Kimetsu no Yaiba - Demon Slayer eL'Attacco dei Giganti, sono vicine alla conclusione, e ciò lascerà un vuoto nelle produzioni animate provenienti dal Sol levante, tuttavia sembrano esserci alcuni progetti alquanto interessanti che potrebbero seguire l'eredità di questi titoli.

Mentre altre serie, con milioni di fan al seguito, continuano la loro trasposizione, come ONE PIECE e My Hero Academia, non è finito lo spazio per nuove opere che potrebbero sorprendere in maniera positiva il pubblico, ci è quindi sembrato il caso di presentarvene alcune.

La prima serie in questione è Jujutsu Kaisen. Prevista per quest'anno e prodotta dallo Studio MAPPA, lo stesso studio al quale è stata affidata la realizzazione della stagione finale di L'Attacco dei Giganti, Jujutsu Kaisen segue le avventure di un gruppo di liceali trascinati in un mondo di maledizioni e figure mostruose derivanti da queste. Con temi simili a quanto letto in Yu Yu Hakusho e Bleach la serie potrebbe non essere innovativa ma rimane uno dei candidati ad anime di successo.

Tower of God, di Crunchyroll Oirginals, è la seconda serie più promettente in questa lista. Avendo già conquistato numerosi fan sin dai primi episodi, grazie alla particolare struttura narrativa che vede dei guerrieri entrare in una torre e affrontare di piano in piano mostri, solo per vedere realizzati i loro sogni.

La prossima opera è stravagante, forse la più stravagante presente sul mercato dei manga, escludendo Le Bizzarre Avventure di Jojo, e si tratta di Chainsaw Man. Lo sfortunato protagonista Denji lavora per la Yakuza, per saldare numerosi debiti, e si trova improvvisamente unito ad un "animale" malvagio.

Un'altra produzione Crunchyroll Originals debutterà nel corso del prossimo mese, stiamo parlando di The God of High School è basata su continue e dure battaglie, l'ideale per chiunque sia interessato al genere.

L'ultima produzione che secondo noi potrebbe raggiungere le vette degli anime più importanti per il futuro dell'industria è Uzumaki, dal celebre autore di manga horror Junji Ito. Seguendo da vicino le vicende di una città maledetta, la serie sarà sicuramente composta da pochi episodi ma potrebbe affermarsi come una delle migliori trasposizioni delle opere di Ito.

Cosa ne pensate di queste proposte per il futuro degli anime? Ne avete altre in mente? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.