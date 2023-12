Jujutsu Kaisen: Uzumaki, la potente tecnica di Suguru Geto spiegata

Il mangaka Gege Akutami, il creatore di Jujutsu Kaisen, ha deciso di chiamare la tecnica suprema di Suguru Geto Uzumaki, facendo un chiaro riferimento al classico manga omonimo di Junji Ito e alla saga animata e a fumetti di Naruto. Vediamo insieme che cos'è esattamente questa tecnica.

Uzumaki è la tecnica definitiva di Suguru Geto: a differenza di ciò che alcuni fan credono, la tecnica non si manifesta per la prima volta durante l'episodio 22 di Jujutsu Kaisen 2, bensì in Jujutsu Kaisen 0, il film prequel che esplora il passato di Gojo e Geto. Quest'ultimo, quando era ancora in vita, prima che Kenjaku prendesse il possesso del suo corpo, ha utilizzato la sua abilità contro Yuta e Rikka.

L'Uzumaki di Suguru Geto può comprimere gli spiriti maledetti in un raggio di energia oscura ed "estrarre" l'essenza del loro potere. In Jujutsu Kaisen 0, abbiamo visto il suo potere in azione quando Geto ha utilizzato l'anima di oltre 4.000 spiriti maledetti per lanciare un potente attacco contro Rikka e Yuta, che però non fu sufficiente per sconfiggerli.

A far luce sulla potenza di Uzumaki è stato Kenjaku: inizialmente lo spirito maledetto aveva sottovalutato questa tecnica, che vedeva solo come un modo per riciclare gli spiriti maledetti minori. In realtà, ciò che rende davvero interessante questa tecnica è la possibilità di utilizzarla anche sugli spiriti maledetti di livello speciale.

Dopo aver attivato la sua tecnica maledetta sul potentissimo Mahito, Pseudo-Geto acquisisce la sua Trasfigurazione Inattiva, la stessa abilità che in precedenza aveva ucciso degli stregoni come Kento Nanami o Nobara Kugisaki. Schivare questa mossa potrebbe essere particolarmente difficile: l'episodio 23 di Jujutsu Kaisen 2 mostrerà come si concluderà l'eterna lotta di Kenjaku e Yuji Itadori.