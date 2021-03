Jujutsu Kaisen: vedremo mai i genitori di Yuji? Ecco le parole di Gege Akutami

Il recente arrivo della serie animata di Jujutsu Kaisen ha portato l'opera di Gege Akutami a una rapida ascesa nell'olimpo dei migliori shonen. Un successo coadiuvato dal tema del soprannaturale, dagli incredibili combattimenti messi in scena dallo studio MAPPA e dal colorato cast dei protagonisti, che tuttavia nascondono dei segreti.

In una recente intervista pubblicata in Giappone, Gege Akutami ha rivelato alcuni succulenti dettagli sul luminoso futuro della sua opera. Il mangaka ha ammesso che prossimamente i fan verranno a sapere di più sul passato di Yuji Itadori e sui suoi genitori, di cui al momento non si sa ancora nulla.

Nel primo capitolo di Jujutsu Kaisen il nonno del protagonista stava per accennare qualcosa sui suoi genitori, salvo essere continuamente interrotto. Cosa si nasconde dietro queste due misteriose figure?

Stando a diverse teorie create dal fandom, i genitori di Yuji potrebbero essere in qualche modo legati al mondo degli stregoni e delle maledizioni. È per questo motivo che il protagonista ha legato così facilmente con Sukuna e migliora in maniera così rapida? Per scoprire la verità pare tuttavia che non dovremo attendere molto; il sensei Akutami è pronto a svelare il background del protagonista.

Con ben 36 milioni di copie distribuite, Jujutsu Kaisen vende più di Demon Slayer. È nata una nuova stella? Pare proprio di si, Jujutsu Kaisen è campione anche nello streaming. Sono ben 400 milioni le riproduzioni in Cina.