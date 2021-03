Jujutsu Kaisen: in vendita le repliche degli occhiali di Gojo e Nanami, si parte da €110

Premium Bandai e MAPPA hanno annunciato una collaborazione esclusiva per una nuova linea di occhiali, ispirati a quelli indossati da due degli stregoni più famosi di Jujutsu Kaisen: Gojo Satoru e Kento Nanami. Il sito ufficiale spedisce anche fuori dal Giappone, e il prezzo base (spese di spedizione escluse) è di 14.850 yen, l'equivalente di €110.

i prodotti ovviamente sono di alta qualità, e i preorder sono aperti fino alle ore 15:00 (orario italiano) del 5 maggio 2021. Le repliche - imperdibili per qualunque cosplayer che si rispetti - saranno spedite nel mese di agosto, e arriveranno con una custodia con impresso il simbolo della serie e un panno per pulire gli occhiali con le immagini di Gojo e Nanami, a seconda del pacchetto acquistato.

In calce potete dare un'occhiata al merchandise. Il panno con impresso il volto di Gojo recita "quando affronti un avversario che utilizza uno Shikigami, attaccalo senza esitare", mentre quello di Nanami riporta la frase "il lavoro è una m*rda". Naturalmente le repliche non possono essere utilizzate come occhiali da vista, ragione per cui saranno spedite con foglietto che consiglia di rivolgersi al proprio ottico.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento sull'episodio 22 dell'anime, in modo da prepararvi al meglio per l'attesissimo season finale.