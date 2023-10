Jujutsu Kaisen è più venduto di Bleach? La situazione del manga, ci siamo quasi

Bleach è un manga che ha fatto scuola. Tite Kubo è stato serializzato per diversi anni su Weekly Shonen Jump, ben 15, portando in dote una delle storie più importanti dell'industria, un manga conosciuto per essere uno dei grandi big three, un manga che ha venduto decine di milioni di copie. Gege Akutami di Jujutsu Kaisen ha preso spunto da lui.

Sono state tante le influenze per il manga di Akutami, tra Naruto e Hunter x Hunter ma c'è anche Bleach. Questo ha spinto il mangaka a produrre una storia che si rifacesse a questi titoli del passato, ma con l'obiettivo di superarli. E sembra proprio che con Bleach ci stia riuscendo.

In Giappone, infatti, la tiratura di Bleach è a circa 90 milioni di copie, numero però che non viene aggiornato da diversi anni, e che potrebbe quindi essere ormai salito a 100 milioni. Un numero a tre cifre è difficilissimo da raggiungere per ogni manga, ma l'opera di Tite Kubo, forte di oltre un milione di copie vendute per ognuno dei suoi 74 volumi totali, ha potuto raggiungere questa cifra. Tuttavia, colui che si è ispirato molto a questa storia sta per superarlo. Infatti, Jujutsu Kaisen sta avanzando spedito superando le 82 milioni di copie stampate.

Col volume 24, Jujutsu Kaisen ha venduto quasi un altro milione di copie certificati dall'azienda Oricon, senza poi dimenticare che a queste vanno aggiunte le copie digitali e le copie non vendute tramite i grossi rivenditori che collaborano con Oricon. Questo fa sì che la marcia di Jujutsu Kaisen continui spedita e che, nel giro di altri 3 o 4 volumi, possa superare definitivamente Bleach in Giappone. Per ora non ci sono dati particolarmente precisi sullo stato della serie nel resto del mondo, ma col tempo potrebbe riuscire a scavalcare l'opera di Tite Kubo anche lì, anche se va tenuto conto che la storia di Ichigo può vantare ben 130 milioni di copie stampate in totale. Ovviamente, bisogna anche tener conto della grande differenza di volumi, dato che Bleach ha circa 50 volumi in più di Jujutsu Kaisen, almeno per il momento, e con il manga di Akutami che si concluderà quest'anno è difficile che la serie superi i 30 volumi.

Vi aspettavate questo ribaltone, che fa entrare di diritto Jujutsu Kaisen tra le serie più vendute di Weekly Shonen Jump e non solo?