Jujutsu Kaisen: quali sono le vere capacità di Yuta e Rika?

Gli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen hanno mostrato le devastanti conseguenze dell'incidente di Shibuya, un evento che ha provato sia fisicamente che mentalmente Yuji Itadori. Il protagonista si è sentito colpevole rispetto a quanto fatto da Sukuna di recente, e ora che la sua esecuzione è di nuovo valida, le cose sembrano solo che peggiorare.

Sfortunatamente per lui, Yuji si è ritrovato di fronte ad uno degli Stregoni più potenti, con un'aura molti simile a quella di Satoru Gojo, ovvero Yuta Okkotsu, protagonista del prequel della serie. I due si sono inevitabilmente scontrati, e Yuji ha dovuto fare i conti con il sovrastante potere di Yuta, il quale sembra aver anche "rubato" una delle tecniche dello stesso Itadori.

Il capitolo 142 ha mostrato l'efficacia dell'attacco di Okkotsu nei confronti del protagonista, che rimane a terra e sembra impossibilitato a muoversi nelle ultime pagine. Avendo atterrato il suo avversario, Yuta si dirige verso Naoya e Choso, colpendo quest'ultimo sul volto. C'è un dettaglio però, stavolta ad essere ricoperta di energia maledetta è la sua mano, e non il suo intero corpo come visto nei capitoli scorsi. Questo fattore unito ai molteplici colpi inflitti a Choso, vanno a rivelare che Yuta ha utilizzato il Divergent Fist di Yuji, dopo averlo visto in azione.

Sembra infatti che grazie all'aiuto di Rika, Yuta sia in grado di copiare le abilità degli altri, ma come specificato nel capitolo 0 la potenza del colpo e della tecnica sarà minore rispetto a quella del suo utilizzatore originale, per quanto questo particolare potrebbe essere cambiato nel corso del tempo.

Ricordiamo che per la community Satoru Gojo è troppo forte, e vi lasciamo alle repliche degli occhiali di Gojo e Nanami.