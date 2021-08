Jujutsu Kaisen: ecco la verità dietro la sospensione di Kinji Hakari e Kirara

Negli scorsi capitoli di Jujutsu Kaisen hanno fatto la loro apparizione due personaggi particolarmente importanti, studenti del terzo anno all'Istituto di Arti Occulte di Tokyo, dal quale però sono stati sospesi. Cosa è successo affinché si decidesse di allontanare Kinji Hakari e Kirara dalla Jujutsu High? Scopriamolo.

Sin da subito la sospensione di Hakari è apparsa misteriosa e interessante allo stesso tempo, considerate le parole con cui Satoru Gojo l'ha descritto, definendolo non solo un abile e strategico combattente, ma anche un affidabile compagno. Colpiti dal giudizio di Gojo, Yuji e Megumi si sono recati nel fight club clandestino gestito dallo stesso Hakari, per chiedergli di allearsi con loro in vista del Culling Game organizzato da Kenjaku.

Nonostante i loro tentativi di infiltrarsi senza venire riconosciuti come studenti della Jujutsu High, Yuji e Megumi si ritrovano rispettivamente contro Hakari e la sua compagna Kirara. Avvertito da quest'ultima riguardo la loro vera identità, Kinji parte all'attacco, mostrando solo in parte alcune delle sue capacità contro Yuji. Nel mentre sul tetto dell'edificio si sta svolgendo un frenetico combattimento tra Megumi, Panda e Kirara, ed è proprio durante lo scambio di colpi che emerge un'importante rivelazione.

La ragazza spiega infatti che non intendono stabilire alcun accordo, in quanto sono stati i componenti dell'Istituto ad escluderli. Subito dopo Panda specifica che Hakari e Kirara hanno combattuto con la Fazione Conservativa. Si tratta di un gruppo di tradizionalisti che crede fermamente nel dover utilizzare Jujutsu semplici da comprendere e completamente indipendenti dalla tecnologia, come ad esempio la tecnica della Bambola di Paglia di Nobara.

Guidato dalla volontà di crescere seguendo le sue idee, Hakari si è opposto ad una visione così retrograda, ritrovandosi quindi sospeso, insieme a Kirara. Ciò definisce meglio questi due, potenti, personaggi, e allo stesso tempo rende complessa un'alleanza con i protagonisti, considerando anche i pochi giorni che mancano all'inizio del sanguinoso torneo.