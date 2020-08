Jujutsu Kaisen è sempre più vicino: svelate opening ed ending della serie

Durante il mese di ottobre debutterà l'adattamento animato di Jujutsu Kaisen, il manga di Gege Akutami che sta riscuotendo un successo sempre più crescente sulle pagine di Weekly Shonen Jump. La trasmissione dista solamente qualche mese, perciò la campagna promozionale ha iniziato a diramare gli ultimi dettagli.

Nello specifico, l'account ufficiale della produzione ha svelato le sigle che accompagneranno la serie nella la sua messa in onda. Per quanto riguarda la opening, si intitola "KAIKAIKITAN", e sarà interpretata dal gruppo EVE.

La ending, invece, prende il nome di "LOST IN PARADISE", e verrà eseguita dal duo ALI ft AKLO. Come vi anticipavamo in precedenza, l'anime arriverà ad ottobre, tuttavia ad oggi non disponiamo ancora di una data precisa. La serie sarà diretta dallo Studio MAPPA, attualmente al lavoro su anime del calibro di The God of High School e la quarta stagione de l'Attacco dei Giganti, sulla quale i fan sono curiosi di vedere in che modo verrà gestita l'eredità artistica di Wit Studio.

Alla direzione di Jujutsu Kaisen ritroviamo Sunghoo Park (The God of High School), alla sceneggiatura Hiroshi Seko (Vinland Saga, l'Attacco dei Giganti 4, Banana Fish) mentre Arisa Okehazama (The God of High School) si occuperà della composizione musicale. Il character design è stato affidato da Tadashi Hiramarsu (Yuri!!! on Ice, Parasyte).

