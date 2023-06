Jujutsu Kaisen, questo video fan made è spettacolare: la mossa di Sukuna nella stagione 2

Il futuro di Jujutsu Kaisen è tracciato. Gege Akutami sta pianificando il finale del manga, con ormai ben pochi personaggi rimasti in ballo per l'ultima battaglia. Invece, bisognerà aspettare ancora un mese per tornare a vedere le animazioni splendide di Studio MAPPA e l'inizio di due nuovi archi narrativi molto impattanti per l'anime.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si preannuncia epica: dopo la prima stagione e il film, i giochi sono fatti. Ci sarà un arco narrativo breve ma estremamente importante e poi la fase più attesa da tutti coloro che hanno già letto il manga, la saga dell'incidente di Shibuya. Ci saranno alcuni scontri emozionanti e, in uno di questi, parteciperà anche Ryomen Sukuna.

Il demonio malefico che alberga nel corpo di Yuji Itadori ancora deve fare mosse plateali. Tuttavia, durante la seconda stagione di Jujutsu Kaisen farà vedere cosa sa fare. E, in attesa di quegli episodi che arriveranno probabilmente non prima di ottobre o novembre, ci ha pensato un fan. Niock ha caricato su Twitter un video che mette in risalto la forza di Ryomen Sukuna. Questa animazione da Jujutsu Kaisen è fantastica perché ricrea perfettamente il movimento delle mani della maledizione con una precisione e una fluidità impressionante per essere soltanto un fan. L'immagine finale fiammeggiante e la musica fanno poi il resto, per un risultato che dovrà essere assolutamente replicato da Studio MAPPA.

Il ritorno di Jujutsu Kaisen sarà scandito da una saga concentrata sul passato, con Satoru Gojo e Suguru Geto protagonisti, alle prese con una vicenda che coinvolgerà l'apice degli stregoni.