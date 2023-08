Jujutsu Kaisen: un video fanmade con il Girone Mietitore è strabiliante e adrenalinico!

Da ormai un anno e diversi mesi, Jujutsu Kaisen è entrato in una fase delicata. Dopo il disastro di Shibuya, proposto nel trailer della stagione 2 dell'anime di MAPPA, il manga ha preso una piega inaspettata e molto cruenta, che ha gettato i protagonisti in una lotta impari ed estremamente delicata, con il mondo della stregoneria in bilico.

Kenjaku ha infatti dato il via al Girone Mietitore, una battle royale tra stregoni che vengono rinchiusi in varie barriere in giro per il Giappone. Soltanto i più forti sopravvivranno, con un sistema di punti che obbliga a combattere e uccidere gli altri. Un vero massacro in stile Jujutsu Kaisen che però ha nascosto tanti colpi di scena, rivelati piano piano da Gege Akutami. Con il passare della saga, sono stati sempre di più gli scontri presentati che hanno coinvolto tutti i protagonisti rimanenti.

Tutti questi scontri, dal capitolo 137 al 221 di Jujutsu Kaisen, sono stati raccolti e inseriti in un pazzesco AMV di Jujutsu Kaisen con il Girone Mietitore in prima fila. A realizzarlo è stato Ninjaristic Ninja che, su Youtube, ha caricato questo video che in una settimana ha superato le 400.000 visite. Prendendo le varie vignette del manga, ritagliandole e anche facendole muovere in tanti momenti, ricalcando lo stile di Akutami, ha creato una sorta di opening per il Girone Mietitore con in sottofondo la canzone When My Devil Rises dei MAN WITH A MISSION.

Con la canzone del gruppo nipponico, tutte le scene vengono proposte freneticamente in maniera diretta, adrenalinica e soddisfacente. Un ottimo modo per ripercorrere alcuni dei momenti più entusiasmanti di questi quasi 100 capitoli del manga, in attesa che venga inserito anche l'ultimo scontro tra Satoru Gojo e Ryomen Sukuna.