Jujutsu Kaisen: il Villain del film anime pronto a combattere in una statua da collezione

In attesa del prossimo annuncio speciale di Jujutsu Kaisen che ci dovrebbe presentare la Stagione 2 dell'anime, è ancora il recente film prequel a dominare il panorama. Il successo riscontrato, a più di un mese dall'uscita nei cinema giapponesi, non intende calare, anzi, viene spinto da nuovi merch.

Jujutsu Kaisen 0 ha superato i 9 miliardi al botteghino, imponendosi come l'ultima grande uscita del 2021 e scalando le posizioni della classifica dei migliori incassi di sempre. Sulla scia di un tale, clamoroso successo, l'azienda specializzata ARTFX J ha rilasciato un nuovo prodotto, imperdibile per gli appassionati del franchise.

Annunciata da Kotobukiya, protagonista di questa statua da collezione è Suguru Geto, il misterioso villain che nella prima stagione trama alle spalle dei protagonisti. Tuttavia, il suo character design non è quello dell'anime, ma è invece ripreso dal film prequel. Ciò, lo si evince dalla mancanza delle caratteristiche cicatrici sulla fronte. A un prezzo di 125 euro al cambio attuale, la figure è alta 225 millimetri, in scala 1:8, ed è in uscita nel settembre 2022.

Geto è stato protagonista degli eventi di Jujutsu Kaisen 0, ma tornerà nuovamente anche nell'anime per insidiare Yuji Itadori e gli stregoni del Jujutsu Tech. Qual è il suo piano d'azione?