Jujutsu Kaisen: Vince il premio anime dell'anno al Tokyo Anime Award Festival

Considerato il grande successo ottenuto dall'anime dello studio Mappa, non deve stupire l'annuncio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen: l'opera ispirata al manga di Gege Akutami ha anche vinto il premio come anime dell'anno.

La serie manga trasposta recentemente per il piccolo schermo ci racconta le avventure di Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki durante il loro primo anno da iscritti all'Istituto di Arti Oscure di Tokyo, dove dovranno addestrarsi per poter sconfiggere i loro avversari e ritrovare i 20 frammenti di Sukuna, così da poter spezzare la maledizione che ha colpito Yuji. Il manga e l'anime hanno subito riscosso un successo notevole, tanto da vincere il premio come migliore anime dell'anno durante il Tokyo Anime Award Festival, superando un'agguerrita concorrenza.

A conferma del successo di Jujutsu Kaisen, vi ricordiamo che è stato prodotto anche un film di animazione che ci racconterà le vicende avvenute prima dell'inizio del manga, lungometraggio che è ancora inedito in Italia, ma che è stato trasmesso nelle sale giapponesi lo scorso 24 dicembre. La prima stagione dell'anime invece, composta da 24 episodi è presente nel catalogo di Crunchyroll, in attesa di avere altre informazioni sul film e sulla seconda parte dello show, vi segnaliamo la notizia in cui discutiamo degli incassi del film di Jujutsu Kaisen.