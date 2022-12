Da Jujutsu Kaisen a Vinland Saga: il folle 2023 dello studio MAPPA

Nel corso degli ultimi anni lo studio MAPPA è stato uno dei grandi protagonisti dell’industria dell’animazione giapponese. L’ultima stagione di Attack on Titan e Jujutsu Kaisen sono solo due dei titoli che hanno consolidato la rilevanza dello studio a livello mondiale, e il 2023 si prospetta un anno ancora più ricco di serie molto attese.

Attualmente, infatti, lo studio ha numerosi progetti all’attivo, molti dei quali si aggiungeranno al già vasto catalogo degli anime in arrivo durante il prossimo anno. In base a quanto confermato dalla stessa azienda in questo periodo sono in lavorazione: la seconda stagione di Vinland Saga, basata sul manga storico di Makoto Yukimura, la terza parte della Final Season di Attack on Titan, che determineranno la fine della storia di Eren e compagni, Jigokuraku – Hell’s Paradise, di cui arriveranno novità al Jump Festa 23, e il lungometraggio originale Alice And Therese’s Illusion Factory.

Inoltre, stando ai rumor emersi in rete riguardo una possibile acquisizione di One-Punch Man per la produzione della terza stagione. Non vanno poi dimenticate la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, molto attesa dopo lo straordinario successo del film prequel, e i prossimi episodi di Chainsaw Man, che ha già sorpreso appassionati e critica per l’incredibile qualità produttiva. I fan di queste serie hanno cercato di scherzare sulla mole di lavoro per i dipendenti dello studio condividendo molti post sui social, di cui trovate degli esempi in calce alla notizia.

