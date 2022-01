Jujutsu Kaisen, la voce di Satoru Gojo parla della sua visione del ruolo di doppiatore

Con il debutto della serie anime nel 2021, la serie manga di Gege Akutami è letteralmente esplosa, e il suo successo non ha fatto altro che aumentare con il recentissimo approdo nei cinema nipponici del primo film anime, Jujutsu Kaisen 0. Durante un'intervista volta a pubblicizzare il movie, la voce di Gojo ha parlato del mestiere del doppiatore.

Tra i personaggi più popolari dell'opera, vi è Satoru Gojo, colui che è conosciuto per essere lo Stregone più forte tra tutti. A quanto pare, però, non tutti stravedono per lui.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Oricon, il doppiatore originale di Gojo, Yuichi Nakamura, ha svelato che il personaggio non rientra tra le sue preferenze. Dietro questa dichiarazione, che ha suscitato molto clamore, vi è però un motivo specifico.

Nakamura ha rivelato di "non sentire" il personaggio, ma ciò non sarebbe direttamente imputabile a Gojo, ma piuttosto al suo stile di doppiaggio e al suo personalissimo modo d'interpretare il lavoro. A suo parere, la sua visione di Gojo è e deve essere diversa da quella di tutti gli altri. Per interpretarlo, Nakamura diventa Gojo in prima persona, e lo Stregone stesso non comprenderebbe la preferenza del pubblico.

Infine, Nakamura ha affermato che non per questo non ha dei personaggi preferiti. Egli, si è detto un grande fan di Kento Nanami, un personaggio totalmente opposto a quello da lui interpretato. E voi, cosa ne pensate della questione? Vi lasciamo agli introiti di Jujutsu Kaisen 0 e a una possibile anticipazione della Seconda Stagione di Jujutsu Kaisen.