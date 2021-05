Jujutsu Kaisen volume 16: un antagonista al centro della nuova copertina

L'anime di Jujutsu Kaisen si è concluso da qualche settimana, con Studio MAPPA che ha adattato adeguatamente i contenuti dei primi sette volumi in 24 episodi. Il gruppo di animatori tornerà sul progetto col film Jujutsu Kaisen 0, mentre i fan attendono già l'uscita della seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

Intanto il manga va avanti, non senza qualche pausa su Weekly Shonen Jump, ma prosegue regolarmente con il suo racconto. Gege Akutami si sta avviando verso la fase finale della storia, e intanto nelle fumetterie Jujutsu Kaisen va a ruba. Sono ben sedici (quindici tankobon più la storia del volume 0) i volumi finora preparati per il pubblico, ma a giugno arriverà un altro tassello per la carriera da stregone di Yuji Itadori.

Il primo giugno 2021 in Giappone sarà infatti disponibile Jujutsu Kaisen volume 16, di cui è stata da poche ore mostrata la copertina ufficiale. Come potete vedere nell'immagine del tweet in basso, al centro c'è Suguru Geto, l'ex stregone dell'accademia Jujutsu e di cui si è conosciuta proprio di recente la vera identità. L'antagonista, che potrebbe essere tra quelli finali del manga, indossa la sua solita divisa da monaco buddista, mentre si alza la benda sulla fronte per scoprire cosa, o meglio chi, c'è davvero sotto.

Il manga è pubblicato in Italia da Panini Comics, pronta a pubblicare il volume 8.