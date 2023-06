Jujutsu Kaisen volume 23, la copertina è ufficiale: la potente Yuki protagonista

Rimane sempre in alto Jujutsu Kaisen uno dei battle shonen più famosi degli ultimi tempi che ha trovato una rinnovata popolarità grazie al fantastico lavoro di Studio MAPPA, che ha regalato a tutti un anime avvincente e fedele alla storia di Gege Akutami. Le vendite quindi sono sempre state stellari per ogni tankobon pubblicato in patria.

Lo conferma l'azienda Oricon nel 2022, ma anche in questi primi mesi di 2023. Ora però è tempo di una nuova uscita: in Giappone sta per arrivare Jujutsu Kaisen volume 23, un tankobon che racconterà un altro pezzo di storia. L'uscita del volume è programmata, in patria, per il 4 luglio 2023, quindi manca ancora un mese. Tuttavia, è già nota la copertina di questo tankobon, pubblicata con larghissimo anticipo rispetto al solito.

Gege Akutami ha optato per una delle stelle del volume, ed è proprio il caso di parlare di stelle vista la presenza della serie "Stelle e olio": si tratta infatti di Yuki Tsukumo, la grande stratega e stregona che ha affrontato Kenjaku. I capitoli contenuti nel volume 23 vanno dal 200 al 208 e raccontano quindi il succo dell'intervento di Yuki nella storia, con Jujutsu Kaisen che si avvicina ancora di più alla fine.

La copertina è basata su uno sfondo completamente bianco con dei vistosi cuori rossi. Mentre in alto campeggia la solita tetra scritta "Jujutsu Kaisen", al centro c'è la bionda Yuki con una rappresentazione di Giove tra le dita e il suo shikigami alle spalle. In basso a destra invece, come sempre, campeggia il numero del volume con il nome dell'autore, Gege Akutami, in kanji. Vi piace l'immagine disegnata dall'autore di Jujutsu Kaisen?