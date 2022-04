Jujutsu Kaisen x Dolce & Gabbana: Gojo e Yuji modelli per il marchio italiano?

Il fenomeno Jujutsu Kaisen non smette di stupire. Dopo aver conquistato piccolo e grande schermo, e dominato le classifiche di vendita dei manga, l’opera di Gege Akutami sta per lanciarsi nella più grande delle collaborazioni.

Recentemente approdato negli Stati Uniti, Jujutsu Kaisen 0 è il decimo film d’animazione con il miglior incasso della storia. Il successo del franchise è senza precedenti, e con la Stagione 2 della serie anime in arrivo nel 2023, questo è destinato a crescere ulteriormente.

La fama che ha investito Satoru Gojo, Yuji Itadori, e gli altri protagonisti, è arrivata anche in Italia. Di recente, è stata annunciata la collaborazione tra Jujutsu Kaisen e Dolce & Gabbana, uno dei più celebri marchi di moda al mondo.

La casa di alta moda italiana, fondata da Domenico Dolce e Stefano Gabbana nel 1985, investirà per una partnership che porterà a particolari articoli di merchandise. Al momento, di questi non si hanno alcuni dettagli. L’annuncio ufficiale si avrà infatti il 15 aprile.

Dolce & Gabbana potrebbe lanciare una collezione di abiti a temi, che includerebbe costose borse griffate Jujutsu Kaisen, oppure potrebbe decidere di utilizzare i protagonisti dell’opera come modelli per una nuova linea. Non è la prima volta che una casa di alta moda collabora con un anime e un esempio è la collaborazione passata tra Gucci e Doraemon.