Jujutsu Kaisen x Marshmello, arriva la nuova collezione di moda del DJ

Nonostante il manga di Gege Akutami abbia fatto il suo debutto da pochissimi anni, il suo Jujutsu Kaisen è un successo clamoroso. Da alcuni mesi l'adattamento anime è tornato con la seconda stagione e quale miglior momento per i fan di celebrare l'opera se non indossando un nuovissimo merchandising?

Qualche giorno fa il DJ Marshmello, che vi sarà sicuramente noto per hit come Happier, Alone e FRIENDS, ha rilasciato una collezione di moda in collaborazione con l'anime Jujutsu Kaisen. Sul suo sito ufficiale sono disponibili tutti i pezzi, che comprendono felpe, magliette, cappelli e anche un poster Marshmello x Jujutsu Kaisen autografato dal noto musicista.

I prezzi dei prodotti si aggirano intorno i 55 euro per le T-Shirt fino ad arrivare 110 euro per le felpe. La collezione comprende anche dei gadget originali, come degli adesivi e dei "phone strap", ganci per il telefono. Per quanto riguarda il poster citato precedentemente, il prezzo è di 80 euro.

I protagonisti di questa collezione sono la squadra principale di Jujutsu Kaisen, ossia Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo ed è presente anche Sukuna nel corpo di Yuji.

Questa nuovissima collaborazione è arrivata da pochi giorni e sono disponibili ancora numerosi prodotti. Tuttavia, è meglio fare presto se siete intenzionati a portarvi qualche pezzo a casa: alcune felpe di Gojo sono già esaurite! Marshmello spedisce anche in Italia e i costi di spedizioni si aggirano intorno agli 11 euro.

Parlando di altri gadget dell'opera di Gege Akutami, sta per arrivare la statuina di Choso di Jujutsu Kaisen. Questo personaggio è stato protagonista di uno scontro eccezionale contro Yuji Itadori, che ha fatto innamorare tutti gli spettatori per l'eccellente lavoro svolto dallo Studio MAPPA per l'animazione.