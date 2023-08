Jujutsu Kaisen x Secret Lab: arriva la sedia da gaming della Jujutsu High

L'universo ideato da Gege Akutami nella serie Jujutsu Kaisen continua a conquistare lettori e spettatori, e grazie all’anime di MAPPA, a cui va aggiunto anche il film prequel, la popolarità dell’opera è destinata a crescere sempre di più. Un buon fattore di crescita è dato anche da collaborazioni importanti, come l’ultima annunciata con Secret Lab.

L’azienda con sede principale a Singapore è diventata una delle più conosciute nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda la produzione di sedie da gaming considerate tra le migliori in commercio, e non è nuova a collaborazione col mondo dell’animazione giapponese. Dopo le sedie da gaming ispirate a Konoha e all’Akatsuki prese direttamente dall’universo di Naruto, e a quelle dedicate all’Armata Ricognitiva di Attack on Titan, e a Demon Slayer, è stata presentata una nuova sedia ispirata all’oscuro mondo di Jujutsu Kaisen.

Si tratta della Secret Lab Titan Evo Jujutsu Kaisen Edition, mostrata nelle immagini promozionali riportate in fondo alla pagina. Il flusso di energia maledetta pervade lo schienale andando a formare il logo della Jujutsu High, la scuola per Stregone frequentata da Yuji Itadori e compagni, e raggiunge anche i lati della parte anteriore. Il simbolo d’oro al centro ricrea i bottoni delle uniformi dell’accademia. Disponibile sia in versione regular che XL, la sedia è già acquistabile rispettivamente al prezzo di 550 e 625 dollari americani.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa collaborazione e se vi ha colpito il design della sedia da gaming nei commenti. Intanto vi lasciamo ai 9 aspetti che rendono Jujutsu Kaisen migliore di altri shonen attuali, e alle informazioni relative al finale del manga.