Jujutsu Kaisen, Yuji ha acquisito una tecnica maledetta?

Negli ultimi capitoli di Jujutsu Kaisen, stiamo assistendo alla battaglia finale del manga. Yuji Itadori è stato messo alle strette dalla temibile minaccia che gli si para davanti, ma sembra che sia riuscito ad ottenere in extremis una tecnica molto potente. Attenzione, seguono spoiler sul manga di Jujutsu Kaisen.

Il protagonista di Jujutsu Kaisen è sempre stato molto talentuoso, ancor prima di diventare uno stregone. La sua spaventosa forza fisica gli ha permesso di sviluppare molto velocemente, nell'Accademia per Stregoni, una tecnica chiamata Pugno Divergente, che lo ha fatto emergere come un combattente prodigioso.

Successivamente, Yuji Itadori ha sviluppato anche il Fulmine Nero, una mossa fenomenale che è un po' - se vogliamo - l'equivalente del Rasengan di Naruto. Non ha però mai utilizzato nel manga alcuna "Tecnica Maledetta", poiché nella maggior parte dei casi queste ultime si manifestano intorno ai 6 anni. Nel caso di Yuji, però, la sua tecnica maledetta potrebbe essersi finalmente risvegliata nel capitolo 247, in seguito agli eventi traumatici che hanno visto la scomparsa di Satoru Gojo in Jujutsu Kaisen.

Durante la battaglia di Yuji e Higuruma contro Sukuna, il protagonista ha utilizzato un'abilità simile al Sangue Perforante, tecnica tipica di Choso, suo fratello. Sembra dunque che Yuji sia riuscito ad ottenere una Tecnica Maledetta: la Manipolazione del Sangue.

Inoltre, il potenziale del personaggio principale di Jujutsu Kaisen è superiore a quello di Choso e c'è quindi la possibilità che perfezioni ulteriormente la gestione del sangue per danneggiare mortalmente Sukuna. Senza contare che Yuji non ha ancora manifestato una "Espansione del Dominio", che potrebbe essere decisiva nelle battute finali dell'opera. E mentre vi lasciamo discutere sul futuro di Yuji Itadori nella sezione commenti, vi ricordiamo che nell'ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen, l'erede di Gojo ha abbandonato il campo.