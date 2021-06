Jujutsu Kaisen: Yuji e gli altri come personaggi dello Studio Ghibli in splendide fanart

La trasposizione animata di Jujutsu Kaisen a cura dello studio MAPPA ha fatto indubbiamente crescere la popolarità dell'opera di Gege Akutami, e mentre la serie è in una pausa non ben definita a causa delle condizioni di salute del mangaka, un appassionato ha deciso di rappresentare Yuji e gli altri Stregoni con uno stile più delicato.

L'artista conosciuto sui social con il nome @gyunyulaine ha infatti voluto inserire Yuji, Gojo e gli altri grandi protagonisti della serie in ambientazioni del tutto diverse dall'atmosfera cupa, oscura e spesso violenta che caratterizza la storia di Akutami. Inoltre ha ridisegnato e adattato i personaggi in questione usando lo stile unico dello Studio Ghibli. Il risultato, come potete vedere dalle immagini riportate nel post in calce, è incredibile.

Considerato l'immenso universo creato da Hayao Miyazaki e dai suoi colleghi nel corso dei 36 anni dello studio, e anche la differenziazione presente tra i numerosi film realizzati, non è difficile poter immaginare un piccolo Yuji Itadori, con questo design, inserito in alcune delle pellicole più celebri, come ha effettivamente tentato di fare l'appassionato. Insieme al protagonista vediamo anche Megumi, Gojo e Yuta, in quattro scene diverse che potrebbero riferirsi a Una Tomba per le Lucciole di Isao Takahata, Il Castello Errante di Howl, e La Città Incantata. Fateci sapere cosa ne pensate di questo interessante crossover con un commento.

Ricordiamo che una cosplayer ha mostrato il nuovo design di Maki, e vi lasciamo ai dettagli sul sanguinoso capitolo 152, ultimo prima della lunga pausa.