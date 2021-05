Jujutsu Kaisen: Yuji e compagni diventano Ghostbusters grazie ad un simpatico crossover

Come molte altre storie apparse nella sfera dei manga e degli anime, Jujutsu Kaisen tratta di argomenti paranormali, avendo come protagonisti degli Stregoni che agiscono in un mondo pervaso da Spiriti Maledetti e Maledizioni. Partendo da ciò un appassionato della serie ha realizzato un crossover tra Yuji e compagni con l'universo di Ghostbusters.

Nonostante le creature maledette che appaiono nell'opera creata da Gege Akutami non vengano considerate a tutti gli effetti come dei fantasmi, queste sfruttano l'energia spirituale degli esseri umani per minacciare il mondo, e gli unici a poter contrastare i loro piani sono appunto gli Stregoni. Yuji entra in questo pericoloso contesto dopo aver ingerito una delle dita di Sukuna, Re delle Maledizioni, ritrovandosi così catapultato nel fantastico, e allo stesso tempo terribile, universo narrativo di Akutami.

L'utente @kadeart ha voluto omaggiare Yuji, Satoru, Nobara e Megumi immaginando una perfetta fusione tra Jujutsu Kaisen e Ghostbusters, iconico film uscito nel 1984 diretto da Ivan Reitman con protagonisti Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ed Ernie Hudson. Come potete vedere dal post riportato in calce, il risultato ottenuto è incredibile, con un completo rispetto per il design originale dei personaggi.

Ricordiamo che è stata anche annunciata una partnership con la linea d'abbigliamento UNIQLO, e vi lasciamo alla copertina del volume 16 di Jujutsu Kaisen.