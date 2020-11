Jujutsu Kaisen: Yuji e compagni posano in street style per promuovere una linea di vestiti

Il sito web di Jujutsu Kaisen ha recentemente pubblicato un'immagine per annunciare la collaborazione con Marui, nota catena d'abbigliamento giapponese con un fatturato superiore ai due miliardi di dollari. La società ha deciso di collaborare con l'anime a causa del suo grande successo, per promuovere una nuova linea di prodotti alla moda.

La collaborazione ha un target di giovani adulti, ovvero ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni, e lo slogan scelto è "Going out". Durante il periodo di collaborazione diversi negozi della catena d'abbigliamento venderanno prodotti ispirati all'anime, con promozioni particolari per quanto riguarda i capi visibili nell'immagine in calce.

Il primo negozio aprirà a Shibuya, Tokyo, dal 28 novembre al 13 dicembre. Successivamente sarà il turno di Hakata dal 18 dicembre all'11 gennaio, poi di Namba dal 22 al 1 febbraio, ed infine di Gifu dall'11 febbraio al 14 dello stesso mese. I prodotti in vendita includono borse, abiti, portachiavi, stickers e molto altro ancora. In calce potete accedere al sito ufficiale.

E voi cosa ne pensate? Siete felici del successo dell'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto vi prepariamo all'episodio 8, in uscita domani, suggerendovi di dare un'occhiata alla spiegazione del potere dell'infinito di Gojo.