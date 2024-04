Jujutsu Kaisen, Yuji ha un fan speciale! L'autore di Hajime no Ippo lo adora

L'universo degli anime è popolato da storie che spaziano dall'epico all'intimo, dal dramma allo sport, dall'azione al soprannaturale. All'apparenza, Jujutsu Kaisen e Hajime no Ippo, così come i protagonisti Yuji Itadori e Ippo Makunouchi, potrebbero non avere nessun punto in comune, ma forse si somigliano più di quanto possa sembrare.

Mentre Ippo si impegna a emergere come pugile, Yuji affronta una lotta per la sopravvivenza in un mondo sconvolto dalle maledizioni. Tuttavia, nonostante le differenze, il creatore di Hajime no Ippo, George Morikawa, ha dimostrato un'apprezzamento per il protagonista di Jujutsu Kaisen.

In un sorprendente momento di ammirazione inter-franchise, il creatore di Hajime no Ippo ha espresso il suo apprezzamento per Itadori attraverso i social media. "Itadori è così figo", scrive Geoge Morikawa in un tweet disponibile in calce alla notizia. Benché un crossover tra queste due opere sembri improbabile, la passione del mangaka per altri franchise è palpabile.

Parlando del destino di questi due titoli, invece, sembra che al momento non ci sarà una nuova stagione anime per Hajime no Ippo. Al contrario, per Jujutsu Kaisen il discorso è differente. Ironia del destino, entrambe le opere hanno ricevuto un adattamento dallo Studio MAPPA: nel 2013, ha dato vita all'ultima serie animata di Hajime no Ippo, intitolata The Rising, molti anni prima dell'avvento di Jujutsu Kaisen.

Con la conferma della produzione di una terza stagione di Jujutsu Kaisen da parte di MAPPA, gli eventi dell'Arco dell'Incidente di Shibuya promettono svolte epocali per Yuji. Sul fronte del manga, l'epilogo di quest'avventura sembra sempre più vicino, come suggerito dall'autore Gege Akutami.

