Jujutsu Kaisen, finalmente Yuji Itadori avrà un power up: ecco cos'è

Da diversi capitoli di Jujutsu Kaisen ormai il protagonista Yuji Itadori è rimasto senza gran parte delle sue capacità, precedentemente legate al Re dei Demoni Sukuna. Tuttavia, sembra che nel corso dei suoi allenamenti anche Yuji sia riuscito a sviluppare delle tecniche e abilità uniche, come suggeriscono alcuni indizi nel manga.

Nel corso della serie sono state diverse le occasioni in cui veniva sottolineata la “normalità” di Yuji come stregone, ma allo stesso tempo Gege Akutami ha piazzato rivelazioni e informazioni che evidenziano anche l’unicità del protagonista. Basti pensare ad esempio al fatto che Kenjaku ha condotto degli esperimenti direttamente su Yuji quanto quest’ultimo doveva ancora nascere, prendendo il controllo del corpo della madre.

Rimanendo sempre legati agli esperimenti condotti da Kenjaku, stando a quanto riportato nel capitolo 220 del manga, sembrerebbe che Yuji abbia mangiato gli uteri maledetti: dipinti della morte Eso e Kechizu per accrescere la propria energia maledetta. Essendo stati creati partendo dal DNA di Noritoshi Kamo, membro di una delle tre grandi famiglie di Stregoni, i dipinti possiedono l’abilità intrinseca della manipolazione del sangue, ma non è chiaro, e appare anche piuttosto improbabile, se questa verrà ereditata o meno da Yuji dopo averli mangiati.

Lasciando spazio anche ad altre teorie, riguardanti la possibilità di ereditare i poteri dei suoi genitori, le tavole conclusive del capitolo 238, e anche la doppia pagina a colori all’inizio del capitolo 240, hanno mostrato qualcosa di molto interessante. Le mani di Yuji, in entrambi i casi, appaiono disumane, deformate a tal punto da sembrare mostruose. Tale design ha fatto immediatamente pensare che Yuji sia ancora in qualche modo legato a Sukuna.

Possiamo solo avanzare teorie per ora, ma è molto probabile che Yuji ha dalla sua un nuovo potenziamento, forse persino in grado di tenere testa al Re Demone in persona. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. In conclusione, ricordiamo che alcuni dettagli suggeriscono il ritorno di Gojo.